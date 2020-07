La compagnia si è svegliata, ora tocca al Capitano

La compagnia si è svegliata, praticamente tutta assieme: Mertens, in realtà eternamente sveglio, ha approfittato dell’assist dello scugnizzo per pareggiare con l’Inter e poi si è messo in società con Fabian Ruiz contro la Spal; Callejon è uscito dal letargo; Milik ci ha dato di testa a Verona e anche Younes ha sistemato l’autografo domenica sera sulla partita. E’ un’annata un pochino paradossale, in cui il Napoli e Insigne non si sono negati nulla: ma esistono i margini per risistemarla, poggiando al fianco della Coppa Italia che sta in bacheca altro ancora, fosse pure una ulteriore briciola di gioia da condividere con Gattuso.

Fonte: Antonio Giordano CdS