Il Napoli lo ha scelto per il suo reparto d’attacco. Lui, è venuto nel capoluogo partenopeo a constatare con i suoi occhi. Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Lille, è stato in città tutta la giornata di ieri. Ha parlato con Gattuso e De Laurentiis, ha osservato (per quel che ha potuto) tifosi e panorami. Oggi, stando a quanto riportato dalla radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss, rientrerà in Francia. Il calciatore pare sia rimasto incantato da Napoli e dai suoi tifosi.