Il più costoso della storia del Napoli, DeLa vuole la certezza del suo sì, alle porte c’è la Premier

Il Napoli non vuole che Osimhen lasci la città senza avere la certezza del suo sì. D’altronde, qui si parla di una operazione di almeno 50 milioni di euro (più bonus): insomma, sarebbe il calciatore più costoso della storia del club. Ounas non entra nell’operazione. Se non ci saranno intoppi, se De Laurentiis dopo l’incontro si sarà convinto che anche sotto il profilo umano è l’investimento giusto, partirà la trattativa con il Lille. Non semplice. Con il solito Arsenal in agguato. E con Milik in partenza, destinazione Juventus: che, ovviamente, tirerà ancor di più sul prezzo, secondo le logiche del mercato. Motivo per cui, l’affare doveva essere concluso a fari spenti. Missione non riuscita. Fonte: Il Mattino