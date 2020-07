Il Napoli ha l’accordo con Under, distanza minima con la Roma

Domenica si giocherà Napoli-Roma, occasione ideale anche per parlare di mercato, ovviamente prima della sfida del San Paolo, in modo particolare di Under. Il club azzurro ha già l’accordo di massima con l’esterno destro turco, ingaggio da 3 milioni a stagione. Con il club giallorosso c’è la distanza intorno ai 6 milioni, la sensazione è che la trattativa possa andare in porto, per la volontà del ragazzo, visto che con Fonseca non ha trovato spazio. I partenopei avrebbero così il sostituto di Callejon, ormai destinato a tornare a Settembre in Spagna.

Fonte: Il Messaggero