Guttuso contro Gasperini, i tecnici del momento

Sono i due tecnici del momento: Gattuso ha riassestato il Napoli riuscendolo a ricompattare e rilanciare in classifica con le cinque vittorie consecutive (i successi con Spal e Verona si sono aggiunti ai tre prima dello stop con Brescia, Cagliari e Torino). Gasperini ha messo su una squadra spettacolare, già qualificata ai quarti di Champions League e quindi tra le prime otto di Europa, e quarta in campionato, una realtà che anno dopo anno è cresciuta sempre di più. «Moralmente stiamo molto bene, siamo ripartiti con 3 vittorie: è stato fondamentale per tutto, ma ad ogni partita bisogna resettare e ripartire da zero. Il Napoli sta dimostrando di essere una squadra costruita per lottare per lo scudetto, soprattutto a centrocampo, dove ha grande qualità e varietà ed è capace di fare un filotto importante. Noi siamo concentrati sul nostro traguardo, sappiamo che nonostante il vantaggio i punti sono tanti e dobbiamo conquistarli», ha detto il tecnico dell’Atalanta.

Fonte: Il Mattino.