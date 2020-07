[Grafico] – Atalanta/Napoli, un dubbio per Gasperini, il tridente leggero per Gattuso

Questo pomeriggio alle ore 19,30, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, Atalanta-Napoli si affronteranno per la ventinovesima giornata di campionato. Una partita che si preannuncia interessante e che i due tecnici l’affronteranno con qualche ballottaggio di formazione. Per Gasperini, out Palomino per infortunio e Malinovski per squalifica, ha un solo dubbio Castagne o Hateboeur sulla fascia destra, con il belga in leggero vantaggio. In attacco spazio a Gomez, Ilicic e Zapata. Per Gattuso ballottaggio Callejon-Politano, lo spagnolo dovrebbe spuntarla sull’ex di Sassuolo e Inter. Per il resto ritorno di Ospina, Di Lorenzo, Demme e Zielinski. Mettiamoci comodi, che Atalanta-Napoli sta per andare in scena.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport