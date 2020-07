Di Marzio: “Lozano? Non lo avrei preso. Under? Acquisto inutile”

Di Marzio, giornalista, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: ”Osimhen è un calciatore molto forte, lo seguo da diversi anni. È un contropiedista molto rapido, letale nella profondità e ricorda, come caratteristiche, ricorda Immobile. Però deve giocare, non puoi tenerlo in panchina. Osimhen è superiore a Pepe, anche se giocano in due ruoli diversi. Resto dell’opinione che il Napoli lo abbia già preso, altrimenti non capirei questo soggiorno. Io non avrei preso Lozano, il Napoli aveva già in rosa calciatori di quelle caratteristiche. Under? Cosa se ne fa il Napoli? Non capisco”