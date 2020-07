Dalla Spagna – L’azzurro Lozano al centro del nuovo progetto Milan

Gli occhi della rivista catalana Don Balon in casa Napoli. Il protagonista è Hirving Lozano, di cui viene analizzato il mercato. Sul messicano, in Spagna, ci sarebbe l’interesse di Valencia e Atletico, ma chi avrebbe puntato forte su El Chucky sarebbe il Milan. Stando a quanto si legge “il club rossonero cambierà dalla testa ai piedi quest’estate. Arriverà un nuovo allenatore per sostituire Pioli, il tedesco Ralf Rangnick, e con lui ci sarà un nuovo progetto che promette giovani acquisti entusiasmanti. Lozano sarà la sua stella. Il Milan è disposto a pagare 40 milioni, non di più, per lui. Il Napoli vede questa come una buona operazione, in quanto potrebbe recuperare gli investimenti fatti questa estate e concentrarsi su uno degli obiettivi principali per questo mercato di trasferimento, Gabriel Jesús”.