Cinque cambi per Gattuso in vista del match contro l’Atalanta

Cinque cambi previsti rispetto al match contro la Spal, tra i pali torna Ospina, terzino destro Di Lorenzo, a centrocampo Demme e Zielinski (ancora indisponibile Allan che non è tra i convocati insieme a Llorente), nel tridente di attacco Politano, quest’ultimo più avanti rispetto a Callejon (gli azzurri ieri pomeriggio si sono trasferiti in aereo a Bergamo per il ritiro prepartita). Gattuso prosegue nel turnover per schierare in avvio sempre un Napoli brillante e ripropone dall’inizio uomini chiave come Maksimovic e Koulibaly (la coppia centrale difensiva che si sta esprimendo su alti livelli), il terzino Mario Rui, Fabian Ruiz, l’uomo in più del centrocampo e in attacco Mertens e Insigne.

Fonte: Il Mattino.