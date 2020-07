Il Napoli femminile, neo promossa in serie A, non perde tempo in vista della prossima stagione, visto che sta per piazzare un colpo importante per la prossima stagione. Quest’oggi ha svolto le visite mediche nel capoluogo campano, l’ex dell’A.s. Roma Federica Di Criscio. Manca solo l’ufficialità, ma la calciatrice che garantirà esperienza, sarà utilissima al mister delle azzurre Geppino Marino.

Fonte: lfootball.it