Bergonzi: “L’Atalanta è la rinascita di Bergamo, ringrazio Koulibaly”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Ci sono stati molti più morti tra marzo ed aprile quest’anno, che nella guerra mondiale. Gesto lodevole di Koulibaly per il post su Instagram, apprezziamo anche molto il gesto di Parolo e gli altri della Lazio che sono andati al cimitero di Bergamo. L’Atalanta rappresenta la rinascita della città, insieme alla canzone di Roby Facchinetti. Ringrazio Koulibaly e tutti i napoletani che hanno testimoniato un grande senso d’affetto, ma magari stasera con un po’ di solidarietà ci concedono 3 punti (ride, ndr)”.