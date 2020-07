A. Pedullà: “Napoli-Osimhem, sensazioni positive. Ora il confronto con il Lille”

Nel corso di Sportitalia, durante la trasmissione “Speciale calciomercato”, condotto da Michele Criscitiello, è intervenuto il giornalista A. Pedullà, sulle strategie della società partenopea. “Il Napoli si è mosso nel migliore dei modi per la punta Victor Osimhen, ha l’accordo con il giocatore sull’ingaggio e scegliendo tutte le tappe per avvicinarsi alla definizione. Le sensazioni di questi giorni nella città partenopea sono positive. Ora bisognerà confrontarsi con il Lille, club che ha autorizzato il viaggio a Napoli al calciatore nigeriano. Le cifre si aggirano 50 milioni + bonus, in un primo momento si era parlato di Ounas, ma il Lille vuole fare cassa, mentre l’ingaggio per Osimhen è sui 3 milioni per 5 anni. Adesso c’è da completare l’opera tra i club, per poi suggellare il colpo più costoso dell’era De Laurentiis”.

La Redazione