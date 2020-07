UFFICIALE – Irene Lotti rinnova con la Florentia

La società comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Irene Lotti, alla sua sesta stagione con la maglia della Florentia San Gimignano.

Irene è la Florentia: da sempre con questa maglia, oramai diventata una seconda pelle, è parte della squadra sin dai primi allenamenti, è stata un perno del centrocampo nella grande scalata dalla Serie D, e ha saputo convincere tutti anche nella massima Serie. La scorsa stagione 7 presenze, una prestazione maiuscola contro il Milan (è stata lei a far ripartire il contropiede del goal della vittoria), purtroppo un infortunio a dicembre contro il Sassuolo ha limitato la sua presenza nella seconda parte della stagione, ma nelle ultime apparizioni nero-verdi si è rivista in campo ed ora è pronta a combattere ancora.

“Per me la Florentia San Gimignano è una casa, è una famiglia, dopo 5 anni in questa squadra l’amore per questa maglia va oltre ogni cosa. Non vedo l’ora di ricominciare, mi manca il tifo del Santa Lucia!”.

Fonte: florentiasangimignano.it