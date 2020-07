Serie A favorevole a continuare il dialogo con i fondi

Ieri assemblea di Lega Tv, Sky torna a chiedere lo sconto

MILANO – L’assemblea della Lega Serie A all’unanimità ha dato mandato al presidente Dal Pino di proseguire il dialogo con i fondi che hanno manifestato il loro interesse a costituire una media company dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021. In questo caso nascerà anche un canale tv della Lega. Sarà dunque il numero uno di via Rosellini a trattare con Cvc, Bain Capital e Advent International: l’obiettivo è quello di avere tra tre settimane, al massimo entro la fine di luglio, proposte dettagliate e soprattutto vincolanti. In ballo ci sono miliardi di euro e soprattutto una nuova governance della Lega. Se non siamo di fronte a un cambiamento epocale, poco ci manca. Fonte: CdS