Serie A al 45′- L’Inter domina il Brescia, mentre Barrow sblocca al Dall’Ara

Ore 19:30

Bologna-Cagliari 1-0 Barrow (B) 45’+4′

Inter-Brescia 3-0 Young (I) 5′, Sanchez (I) rig. 20′, D’Ambrosio (I) 45′

Bologna-Cagliari. Primo brivido del match al 10′ con Barrow che semina il panico nella difesa sarda e calcia a lato di pochissimo, al 29′ Palacio entra in area e calcia in diagonale trovando però la pronta risposta di Cragno. Passano 5 minuti e Soriano cerca il tiro dal limite ma la sfera termina sul fondo di un nulla, nel finale di tempo Barrow porta in vantaggio i bolognesi con una precisa rasoiata a fil di palo dopo un batti e ribatti in area chiudendo così i primi 45 minuti.

Inter-Brescia. La sfida si slbocca dopo appena 5 minuti col missile di Ashley Young dal limite dell’area che si insacca nell’angolino, al 19′ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai nerazzurri che raddoppiano le marcature con la trasformazione di Alexis Sanchez. Al 36′ Sanchez calcia direttamente su punizione ma Joronen sulla linea di porta riesce a respingere. Nel finale di tempo arriva il tris interista col colpo di testa di Danilo D’Ambrosio sul perfetto cross di Young, nel recupero Lautaro Martinez servito da Borja Valero si divora il poker nell’area piccola centrando Joronen così la prima frazione si chiude sul 3-0.