Osimhen “teme” il razzismo: ma Koulibaly fuga i suoi dubbi

Tante emozioni, tutte in breve tempo, tutte durante la prima stagione da protagonista di Victor Osimhen, il nuovo Drogba, a detta di uno dei suoi agenti. Osita Okolo aggiunge: «Ci sono state diverse offerte, anche da altri club di Serie A, poi la Premier e la Bundesliga. Ma, Napoli è una città meravigliosa, il Napoli è una squadra forte, Gattuso è un grande allenatore ed il club è molto solido: ci sono tutte le condizioni perché possa avvenire questo matrimonio». Nigeriano, classe ’98. «Victor è a Napoli per conoscere la città,ma anche e soprattutto per parlare di progetto: sì, è vero, la questione economica è importante, ma quello che conta di più è quello che il Napoli gli proporrà come ruolo nella rosa e nelle scelte tattiche. Osimhen – continua Osita – vuole giocare titolare, vuole un ruolo da protagonista: sono certo che, in tal senso, a Napoli possano esserci i presupposti in tal senso, anche dopo aver parlato con il direttore sportivo». C’è un motivo se il calciatore non è approdato in precedenza in serie A. Qualcosa che non ha nulla a che vedere con il calcio. «Nel vostro paese c’è un problema legato al razzismo, Victor ha letto, sentito ed è rimasto molto perplesso. Sa bene come Napoli non sia una città razzista, anzi ha avuto subito modo di capire che possa essere una città accogliente, ma gli episodi accaduti durante il campionato sono stati pesanti, quelli nei confronti di Koulibaly hanno avuto ampio eco in Francia e non solo». Se qualcosa è cambiato potrebbe essere anche merito dello stesso centrale azzurro: una chiacchierata con Osimhen che «Non posso confermare né smentire» spiega sorridendo Osita. «Koulibaly è un grande campione, le sue parole sono importanti».

Il Mattino