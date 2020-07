Osikta Okolo (ag. Fifa): “Gattuso ha garantito ad Osimhen che giocherà titolare”

Durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss, a “Radio Gol”, è intervenuto uno degli intermediari della punta nigeriana del Lille Osikta Okolo sulla trattativa con i partenopei. “Osimhen? E’ rimasto colpito dalla città di Napoli, dalla gente e dalle bellezze del posto. Ieri il ragazzo ha parlato con Gattuso, il mister gli ha garantito che avrà il posto da titolare. Lui ora sta ponderando qualsiasi decisione da fare, noi e tutto il club azzurro stanno pressando Osimhen, ma alla fine sarà lui a prendere una decisione importante. Più tardi incontrerà De Laurentiis, capirà il progetto e poi si vedrà. Un mese fa poteva venire a Napoli, però la morte del padre, non gli ha consentito in piena pandemia di muoversi. La città lo ha colpito per la bellezza e le persone, sicuramente può essere una chance importante per il suo futuro, ma attendiamo la sua decisione finale”.

La Redazione