Osika Okolo: “Osimhen è pronto per una piazza come Napoli”

Il Napoli e Osimhen in questi giorni si sono parlati e anche oggi i contatti sono stati frequenti. A Capri la punta del Lille ha incontrato De Laurentiis e attraverso Radio Kiss Kiss, ci sono le parole del suo agente, non che cognato, Osika Okolo. “Victor sta tornando a Napoli da Capri. Il meeting con De Laurentiis è appena finito. Solo nelle prossime ore saprò dire quali sono i contenuti dell’incontro con il presidente. Victor adesso si prenderà il suo tempo per poi decidere il suo futuro. Ieri era a cena con Gattuso e con il suo entourage. Napoli per lui è un’ottima destinazione per lui, è pronto per la serie A, è pronto per una grande squadra come il Napoli. Personalmente sono ottimista sugli sviluppi della trattativa, ma la decisione finale spetterà solo a Victor “.

La Redazione