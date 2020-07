Napoli-Under, accordo raggiunto. La palla passa alla Roma

Il Napoli in queste ore si sta muovendo con decisione sul mercato, in vista della prossima stagione. Detto di Osimhen, operazione in stato avanzato, c’è da registrare anche passi in avanti per Under. L’esterno turco della Roma, ha raggiunto l’accordo con il club azzurro sull’ingaggio, si aggira intorno a 3 milioni. La palla passa alla società di Pallotta che chiede sui 30 milioni, mentre i partenopei arriverebbero al massimo a 25. Ora c’è da capire la volontà della Roma per Under, ma il giocatore ha fatto la sua scelta.

Fonte: Repubblica edizione di Roma