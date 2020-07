MERCATO – Oggi Osimhen a Capri, AdL lo aspetta. Ounas nell’affare con il Lille

Non è terminato con ieri il soggiorno napoletano di Osimhen, perchè oggi, la punta nigeriana del Lille andrà a Capri, con moglie e agenti. Non è da escludere che il giocatore possa incontrare AdL per chiacchierare della trattativa. L’affare in linea di massima è stato tracciato, il prezzo si aggira intorno ai 50/60 milioni e dovrebbe entrare Ounas per ammorbidire la cifra. La concorrenza non manca, specie dalla Premier League, ma il club partenopeo si è mosso nel migliore dei modi e Osimhen è rimasto colpito dal progetto che Gattuso gli ha esteso nella serata di ieri. Ora non resta che formalizzare con il Lille e il gioco è fatto.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport