La Juve in pressing su Milik perchè non ascolti Napoli ed Atletico

La Juve fa pressione su Milik per non fargli accettare il rinnovo proposto dal Napoli. L’edizione del Corriere del Mezzogiorno, parla del futuro dell’attaccante polacco in scadenza nel giugno 2021.“L’accordo per il rinnovo di Milik non c’è, non è un caso che il blitz napoletano di Osimhen sia arrivato pochi giorni dopo l’incontro con Arek e il suo agente. La Juventus spinge per non fargli accettare la proposta del Napoli, e per non fargli ascoltare le sirene dell’Atletico Madrid che, invece, fa sul serio, vuole affondare il colpo se riuscirà a liberarsi di Diego Costa a meno che non torni in piedi l’ipotesi Cavani”.