La Fortitudo guarda al futuro: nasce il Chievo Verona Women

La nuova stagione 2020/2021 si apre con tantissime novità per la società femminile con sede a Mozzecane.

Archiviato l’ultimo campionato con un pizzico di amarezza in seguito allo stop forzato che ha impedito alle ragazze di battagliare in campo fino alla fine, lo sguardo del club è già proiettato verso l’imminente futuro.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, infatti, si rafforza la collaborazione con l’A.C. ChievoVerona.

L’Asd Fortitudo Mozzecane si congeda dopo un’avventura ventennale che ha visto la formazione della piccola cittadina della provincia veronese toccare anche i palcoscenici prestigiosi della Serie A e lascia ufficialmente il posto al ChievoVerona Women FM.

Dalla prossima stagione un unico simbolo rappresenterà ragazze e ragazzi, uniti come sempre da una passione a tinte gialle e blu.

A testimonianza del legame sempre più stretto con la società clivense, lo storico “Centro Bottagisio”, che fu il palcoscenico della scalata dei “Mussi Volanti” verso le serie maggiori, ospiterà la Prima Squadra della compagine rosa, mentre il settore giovanile continuerà a scendere in campo a Mozzecane, che resterà il bacino d’utenza prescelto da cui attingere e per far crescere nuove piccole campionesse.

Un vero e proprio restyling che parte dal nome e dal logo, ma che coinvolge anche l’intero assetto dirigenziale gialloblù.

La struttura societaria si allarga a 12 soci, di cui 5 saranno membri del CdA.

L’obiettivo è quello di perseguire una crescita organizzativa fra tradizione e rinnovamento: da una parte si procede nel segno della continuità attraverso la conferma delle figure che dal 1997 ad oggi hanno contribuito a costruire e far crescere questa realtà; dall’altra, si intende intraprendere un progetto innovativo in grado di affrontare sfide sempre più ambiziose, in sintonia con lo sviluppo generale del movimento del calcio femminile e con la nuova frontiera del professionismo che sarà tracciata nel 2022.

I nuovi ingressi nel club di Bruno Spozio e Corrado Giacomazzi completeranno il team della scorsa stagione, formato da Alice Bianchini, Deila e Giuseppe Boni, Massimiliano Rossi, Alberto Facincani, Francesco De Giorgio, Salvatore Mele, Mario Marcomini, Gianluca Sgreva e Loris Lubiato.

Un’importante novità è sicuramente l’avvicendamento alla Presidenza. Giuseppe Boni, fondatore e figura storica della Fortitudo Mozzecane, passa il testimone ad Alice Bianchini.

Quest’ultima, nel club dal 2013, si è distinta in breve tempo per lavoro e dedizione e ricoprirà il ruolo di Presidente del ChievoVerona Women FM.

“Quando sono entrata a far parte di questa famiglia l’ho fatto con grande entusiasmo, spinta dalla passione per questo sport e per il mondo del calcio femminile – spiega la neoeletta. Con il passare degli anni ho visto crescere questa realtà grazie al lavoro comune di tutti e oggi sono onorata di rivestire la carica che mi è stata affidata e ancora più orgogliosa di fare parte di questa società. Un grazie di tutto cuore a Giuseppe perché senza di lui questo club non sarebbe mai esistito e noi non avremo potuto raccogliere la sua eredità”.

Di questo nuovo inizio del club farà comunque parte anche Giuseppe Boni, che figurerà nella dirigenza del ChievoVerona Women FC nella veste di Presidente Onorario.

“Le richieste della categoria crescono di giorno in giorno – dichiara Boni. Per mantenere il livello alto era necessaria la predisposizione di una società strutturata, con tante persone chiamate a fare il loro dovere al meglio in base al proprio ruolo. Di conseguenza era una direzione obbligatoria.

In bocca al lupo a tutti coloro che saranno coinvolti nella gestione del club, spero che con dedizione e lucidità possano individuare la strada migliore per permettere al buon nome che ha acquisito la Fortitudo in tutti questi anni di protrarsi nel tempo anche con la nuova denominazione di ChievoVerona Women FM. Mi auguro che l’A.C. ChievoVerona accompagni questo processo e continui a promuovere la crescita del settore femminile. Da parte mia, il legame con la società resta molto forte. Se riterranno utili le conoscenze e l’esperienza maturata in questi anni, io sarò sempre a disposizione. Buon lavoro a tutti e buona fortuna per la nuova avventura”.

Fonte: fortitudo.org