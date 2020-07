Insigne a pranzo a Posillipo con un po’ di Settebello

Non solo calcio. L’altro sport “napoletano” è senza dubbio la pallanuoto. Poi, può capitare che ci si incontri. Un pranzo familiare per Lorenzo Insigne in un ristorante di Posillipo dopo l’allenamento a Castel Volturno. Il capitano del Napoli ha posato con alcuni pallanuotisti, il campione del mondo Vincenzo Renzuto e il portiere Tommaso Negri, che ha lasciato il Posillipo per trasferirsi alla Pro Recco. Nella panoramica sala di «Rosiello» presenti anche l’ex campione olimpico del Settebello Carlo Silipo e il tecnico del Posillipo Roberto Brancaccio.

Il Mattino