Incontro positivo con Osimhen, la parola passa ai club. Ora tocca a Gabriel pallino di Ringhio

Ottenuto il sì del nigeriano, ora tocca ai due club: Lille e Napoli si parleranno nei prossimi giorni. E per provare a placare il fastidio del presidente Lopez per il blitz di Osimhen, il Napoli cercherà di inserire nella trattativa anche un altro pallino di Gattuso: il difensore Gabriel. In questo caso va liberato uno slot da extracomunitario. L’accelerata per l’attaccante è dettata da una serie di considerazioni: la prima, il fatto che con la stagione francese ferma da marzo, il Napoli vorrebbe ingaggiarlo per consentirgli di allenarsi al meglio durante questo periodo estivo. In ogni caso, il Lille fa capire che ci vogliono almeno 70 milioni per Osimhen e 40 per Gabriel. La trattativa non sarà così semplice ma in ogni caso il Napoli (e Gattuso) hanno scoperto le proprie carte. Non stupisce Gattuso: a lui piace questo ruolo di manager all’inglese. De Laurentiis in queste ore è a Capri. Intanto altre due trattative sono avviate e a buon punto: Boga e Under. Ma con la Roma potrebbero esserci in ballo delle sorprese. Siamo già alle grandi manovre. Come se domani non ci fosse Atalanta-Napoli.

Fonte: Il Mattino