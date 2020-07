Il presidente del Lille, Gerad Lopez, non ha digerito il viaggio di Osimhen a Napoli

Dal momento in cui il volo privato da Nizza è decollato, l’avvicinamento di Victor Osimhen, classe 1998, nigeriano cresciuto nel Lille, eletto miglior calciatore africano dell’ultima Ligue 1 dimezzata per il Coronavirus, si è tramutato in una specie di fastidioso intrigo. Perché tra Lille e Napoli non c’è intesa sul prezzo dell’attaccante e per quanto i rapporti tra i due club siano assai buoni, Gerard Lopez, il presidente del club transalpino non ha preso bene il viaggio di Osimhen in Italia. Ed è per questo che il club azzurro ha negato ogni tipo di incontro con il calciatore. Provando a sminuirne la presenza, parlando di un viaggio privato. Ma in serata Osimhen ha anche incontrato Gattuso, con cui nei lunghi giorni del lockdown è stato spesso al telefono. Perché Rino è da tempo che corteggia il nigeriano. Fonte: Il Mattino