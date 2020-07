Il Napoli investe su Osimhen: i dettagli della trattativa

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di tutti i dettagli della trattativa per Osimhen al Napoli. Incontri programmati per convincere il calciatore a scegliere l’azzurro. Il Napoli ha preventivato di stanziare 50 milioni per l’intera operazione. Il Lille ne vuole 60, ma con l’inserimento nella trattativa di Ounas il prezzo si abbasserebbe. Proposta di ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus al calciatore.