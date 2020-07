Il mercato – L’Atletico su Milik e la Roma su Cavani

In Spagna As ha scritto che l’Atletico Madrid avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta all’uruguaiano per spostare l’obiettivo su Milik del Napoli e ora il club giallorosso avrebbe la strada spianata per arrivare a Cavani. La Roma potrebbe offrirgli un biennale più opzione per il terzo anno come a Pedro, altro giocatore non più giovanissimo, che ha già detto sì alla Roma. Sicuramente Cavani sostituirebbe Dzeko anche come giocatore più pagato della rosa. E’ un’operazione molto complessa, perchè Cavani ha anche altre offerte e l’intenzione sarebbe quella di ricavare qualcosa dalla cessione di Dzeko, che potrebbe andare ancora alla corte di Conte all’Inter. Ma l’attuale capitano della Roma ha fatto una scelta di vita, ha rifiutato già una volta di lasciare il club giallorosso, quando era tutto fatto per il suo trasferimento al Chelsea. Altro elemento che rende complicato l’arrivo di Cavani a Roma è la sua richiesta di ingaggio. Fonte: CdS