Iezzo su Meret: “Per crescere ha bisogno solo di una cosa”

Intervistato da CasaNapoli.net Iezzo ha risposto così al quesito su Meret:

In molti imputano a Meret poca personalità nel comandare la difesa. Tu che idea ti sei fatto al riguardo? Cosa gli serve per completare il suo processo di crescita?

“No, non credo si tratti di questo. Ritengo abbia bisogno solo di continuità. A mio parere lui ha grandissimo carattere. Anzi, ci sono portieri che parlano persino troppo, finendo per confondere i difensori. Ritengo che la personalità non sia direttamente proporzionale a quanto ti fai sentire con i tuoi compagni di difesa. Zoff, ad esempio, era portiere e capitano, ma si faceva sentire pochissimo e parlava soltanto quando era opportuno. Meret è un portiere di altissimo livello che deve solo giocare con continuità, non avendo un vissuto importante alle spalle”.