Iezzo si sbilancia: “Ho giocato con Cavani, Lavezzi, Quagliarella, ma il più forte è un altro”

L’ex portierone azzurro Gennaro Iezzo intervistato da CasaNapoli.net

Il calciatore più forte con il quale hai giocato in azzurro?

“Sono tantissimi. Ho giocato con giocatori straordinari. Potrei fare vari nomi, come Cavani, Lavezzi, Quagliarella e altri di grande livello.

Ma quello che mi ha impressionato più di tutti è Hamsik. Credo che Marek sia stato non solo il centrocampista più forte della storia del Napoli, ma credo che nel suo ruolo possa essere annoverato tra i più grandi degli ultimi tempi a livello mondiale. Al di là della sua propensione al gol, mi riferisco al suo controllo orientato e alla facilità di calcio con entrambi i piedi. Ancora oggi non so se fosse destro o mancino, perché riusciva comunque a mettere la palla dove voleva, anche con lanci di 50/60 metri. Impressionante. In più, anche fuori dal campo era di un’umiltà unica. Insomma, uno di quelli che fanno la differenza. Non è un caso se è riuscito a restare tanti anni con la stessa maglia inanellando record uno dietro l’altro”