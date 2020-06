G. Di Marzio: “Il Napoli ha in pugno Osimhen, Szoszlai per il dopo-Allan”

Nel corso della trasmissione di Sky “E’ sempre calciomercato l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie del club azzurro. “Oggi è sbarcato a Napoli Victor Osimhen, il giocatore è stato per 6 ore in hotel e poi ha cenato con Gattuso. Domani andrà a Capri, dove c’è De Laurentiis, non si esclude che ci possa essere un incontro. La situazione? Il club azzurro ha in pugno la punta del Lille, il giocatore è entusiasta del progetto della società partenopea, accordo anche sull’ingaggio. Adesso c’è da convincere il club transalpino che chiede 60 milioni, bonus compreso, pronto ad inserire nell’affare Ounas. Le idee del Napoli sono chiare, tanto che si punterà su Szobszlai, il talento del Salisburgo, costo sui 25 milioni, sarebbe il sostituto di Allan. piace all’Everton e Atletico Madrid. Gli agenti dell’ungherese nei prossimi giorni saranno in Italia per parlare con il club azzurro, ma occhio al Milan che con Ragnick sarebbe il prescelto”.

La Redazione