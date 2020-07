[Formazioni] Atalanta/Napoli, forfait in difesa per Gasperini, tornano Di Lorenzo e Demme

Domani al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il big-match della giornata tra i padroni di casa dell’Atalanta e il Napoli, un match che promette spettacolo. Gasperini però con ogni probabilità dovrà fare a meno di Palomino per una botta ai flessori, al suo posto Djimsiti. Sulla fascia sinistra Castagne, in luogo di Hateboeur. In attacco Gomez, una botta ma dovrebbe farcela, Ilicic e Zapata. Per gli azzurri diversi ritorni rispetto alla Spal: Ospina, Di Lorenzo, Demme, Zielinski e Politano. Quest’ultimo in vantaggio su Callejon.

Fonte: Fabio Mandarini CdS