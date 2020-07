Dal Pino: “Speriamo in un graduale ritorno dei tifosi dal prossimo mese”

IMPIANTI DA RIAPRIRE

Intanto, anche al “New York Times”, il presidente della serie A Dal Pino ha ribadito la sua speranza di riaprire gli stadi già a luglio, anche solo parzialmente. «Dobbiamo essere prudenti e pazienti, ma siamo fiduciosi che, se la situazione sanitaria dovesse continuare a migliorare, il graduale ritorno dei tifosi negli stadi sarà una realtà, magari parzialmente dal prossimo mese». E’ la nuova “battaglia” che accomuna Dal Pino al numero uno federale Gravina. Insieme, infatti, hanno già lottato per ottenere la ripresa del campionato. E hanno tenuto il timone diritto anche nei momenti più complicati. «Abbandonare la stagione avrebbe avuto un serio impatto sul valore sia dei club sia dei giocatori», ha ricordato il presidente di Via Rosellini. Una volta sistemato il presente, allora si può anche guardare il futuro. Con nuove premesse, sempre secondo Dal Pino: «Ogni situazione di crisi rappresenta un’opportunità per migliorarsi con ogni mezzo. E ora ci sono occasioni da cogliere. Inoltre, tra i club c’è maggiore unità rispetto». Beh, questa unità verrà subito testata oggi in Assemblea. Fonte: CdS