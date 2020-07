Cds -Mercato caldissimo, tre grandi si scatenano. Con Arthur, Hakimi e Osimhen sceso a Napoli

Più o meno un anno dopo il colpo di scena dell’atterraggio sulle Dolomiti dei manager di Pepé, ieri è stata la volta del colpo di teatro di nome Victor Osimhen.

Un altro attaccante del Lilla.

Un altro obiettivo del Napoli, anzi L’Obiettivo per il dopo Milik: questa volta, però, insieme con l’entourage all’aeroporto di Capodichino, sotto i riflettori, sono arrivati anche il giocatore e la compagna per incontrare Gattuso.

L’Hakimi day è stato una toccata e fuga: un vero e proprio blitz, avviato e concluso nel giro di 9 ore. Il terzino, infatti, è sbarcato a metà mattina a Linate ed è rientrato a Madrid già in serata. Insomma, il tempo per sostenere e superare (brillantemente) le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro per 5 stagioni, con ingaggio a salire da 4,5 milioni netti. Non ci sono stati, invece, annunci ufficiali. I termini dell’operazione con il Real Madrid (40 milioni più 5 di bonus, legati ai risultati) sono stati definiti nel dettaglio e sottoscritti, dopo che ieri i contratti sono andati avanti e indietro con la Spagna 7 volte.

Il blitz a Torino per la firma di Arthur con la Juve, poi di corsa a Barcellona per rituffarsi nella corsa alla Liga. Arthur ha vissuto un assaggio di neanche ventiquattro ore del mondo bianconero, prima di tornare in Catalogna dove ieri sera era in programma il big match, decisivo per la corsa al titolo, contro l’Atletico Madrid. «So di entrare a far parte di un grande club – sono state le sue prime parole da juventino – Mi aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. Ora concentrati sul presente, abbiamo obiettivi importanti a Barcellona e continuerò fino alla fine dando tutto: per i miei compagni di squadra e ogni singolo fan». Fonte: CdS