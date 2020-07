Calcio:Lega A e Panini lanciano mini-collezione ‘ripartiamo’

Si legge su Ansa: la nuova iniziativa di Lega Serie A e Panini per celebrare la ripartenza del campionato di calcio dopo il blocco causato dalla pandemia. E’ stata infatti realizzata una speciale mini-collezione di figurine, intitolata “RipartiAmo” e caratterizzata nel testo dalla ‘A’ del logo di Lega Serie A, per segnare questo straordinario periodo storico che, terminato il fermo totale delle partite, ha visto le squadre tornare in campo. La raccolta è articolata in 20 nuove figurine, ciascuna dedicata ad un campione di una delle squadre della Serie A TIM ritratto davanti ad un celebre monumento della città di appartenenza del club. Sono presenti ad esempio Giorgio Chiellini (Juventus), Romelu Lukaku (Inter) e Gianluigi Donnarumma (Milan). Le figurine potranno essere raccolte in un mini-album di 4 pagine, dello stesso formato dell’album “Calciatori 2019-2020” di cui rappresenta una sorta di completamento.

“Il nostro Paese ha attraversato mesi particolarmente duri e difficili e la ripresa del Campionato è un importante segnale di speranza e di ritorno alla normalità per milioni di tifosi, che ogni settimana seguono con una passione viscerale le vicende della propria squadra del cuore” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

“In questo momento difficile, il calcio è più che mai elemento che moralmente unisce tutti gli italiani e traina il Paese verso la ripartenza”, ha aggiunto Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini..