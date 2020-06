Allenamento per l’Atalanta presso il Centro Sportivo di Zingonia, in vista della sfida di giovedì alle ore 19,30 contro il Napoli. Per Gasperini un po’ di problemi nel corso della seduta, per Gomez e Palomino. Per il capitano una botta, ma che non dovrebbe metterlo in dubbio per la sfida contro gli azzurri. Fastidio ai flessori per il difensore brasiliano, se non dovesse farcela, pronto Djmsiti.

Fonte: Tmw