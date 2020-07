Auriemma: “Per Osimhen 40 mln più un azzurro. Prima del ritorno in Francia incontro decisivo”

Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alla trattativa per Victor Osimhen: “I media francesi sostengono erroneamente che il prezzo del cartellino del bomber nigeriano sia di 80 milioni di euro, la realtà è invece diversa. La trattativa per l’acquisto di Osimhen si può chiudere con una somma cash di 40 milioni, più il cartellino di Ounas (piace al tecnico Galtier) per una valutazione di Osimhen pari a 60 milioni tondi tondi. Oggi pomeriggio la breve vacanza napoletana di Osimhen si dovrebbe concludere, ma non è detto che non la prolunghi di altre 24 ore. E prima di volare in Francia di certo ci sarà la telefonata o l’incontro con Giuntoli, magari per stringersi definitivamente la mano”.