UFFICIALE – Gianpiero Piovani rinnova con il Sassuolo femminile

Importante segnale per il Sassuolo femminile, in vista della prossima stagione, perchè ufficializza il rinnovo per il terzo anno di fila con il tecnico Gianpiero Piovani, che in passato ha allentato il Brescia. Ecco l’annuncio ufficiale:

Segnale di continuità e progettualità per il Sassuolo Calcio Femminile che per il terzo anno consecutivo vedrà mister Gianpiero Piovani alla guida tecnica della Prima Squadra.

Buon lavoro mister!

Forza Sasol

Fonte: sassuolocalcio.it