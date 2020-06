Il Napoli in queste ore ha fatto passi importanti per la trattativa per Osimhen del Lille. Il giocatore nigeriano è in città per conoscere il posto e poi parlerà con la dirigenza partenopea. Uno dei temi, oltre alla questione dell’ingaggio, è anche il razzismo. Secondo l’entourage della punta nigeriana, è un timore che il giocatore possa essere preso di mira e vorrebbe avere maggiori garanzie dal Napoli. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Fonte: Mirko Calemme calciomercato.it