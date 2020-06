Spud: “Hysaj può restare al Napoli. Milik, Koulibaly, Malcuit e Lozano: mercato in entrata ed in uscita”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, l’intervenuto di SPUD: “C’è una situazione che mi fa molto piacere: Hysaj è un ’94 con 260 presenze. Ci sono state problematiche con Ancelotti ed a livello contrattuale. Ma forte del patto con Gattuso, il ragazzo, che può coprire vari ruoli, potrebbe rinnovare. Ed è felice di avere questo ruolo di jolly. Si è convinto anche Mario Giuffredi, sulla possibilità di avere due assistiti in uno stesso ruolo. Malcuit dovrà uscire. Dico al 100%. Il Manchester City potrebbe avanzare un’offerta di 90 milioni per Koulibaly. Nel frattempo il Napoli ha un pallino: Todibo, con cui ci sono stati contatti la settimana scorsa. Ma questi preferirebbe l’Everton. Da ciò, penso che queste operazioni in corso portano ad una permanenza di Koulibaly. Ci può essere Caldirola, che andrebbe a scambio alla pari con Llorente. La Roma darebbe Under se Milik accetta di andare alla Roma. Allo stesso tempo c’è da dire che la Juventus e Milik flirtano in maniera pazzesca. Ed il ragazzo vorrebbe andare. C’è la situazione Bernardeschi, che non è troppo entusiasta di essere messo in mezzo. L’unica squadra ad aver messo soldi sul piatto, è l’Atletico Madrid. Gattuso predilige Under. Il Napoli vorrebbe andare su Boga. La volontà di Milik di andare alla Roma non c’è. Quindi la situazione è incasinata. Milik, in qualche modo, da qualche parte andrà. Ed il Napoli piomberà sul “Tulipano Nero”. Un giocatore che non arriva neppure a 24 anni. Non è spagnolo, vento africano. È un giocatore di livello internazionale. Rientra nei canoni. E finalmente potrebbe infiammare il San Paolo. Ha un costo elevato, ma non troppo. E la squadra del “Tulipano Nero” è interessata ad Ounas. Alte probabilità per cui Allan potrebbe andare all’Everton. Rog al Cagliari. Nandez al Napoli, da attenzionare. De Laurentiis andrebbe a prendere Veretout col motorino. Scambio Belotti-Petagna? Un Napoli con Mertens, il “Tulipano Nero” e Belotti sarebbe un sogno. Attenzione ad Antonio Conte, che lo porterebbe in rosa come vice Lukaku. Anche se l’obiettivo dell’Inter è “Joker”. Su sponda Milan, c’è un prospetto interessante Szoboszlai. Ma il Milan vorrebbe pagare la clausola in più sessioni. C’è anche Lotito sul giocatore, ma vedremo. Oltre a Szoboszlai, Rangnik ha parlato con Raiola per Lozano. Ultima cosa: gentleman agreement con Donnarumma. Stanno lavorando sulla clausola. Ma ha detto alla società di voler rinnovare. E se il progetto Milan dovesse fallire, potrebbe uscire con dei soldi in cassa“.

Fonte: Radio Punto Nuovo