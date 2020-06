La giornata di Osimhen a Napoli, è la spola tra il Britannique e la cena con il tecnico degli azzurri Gattuso. L’attaccante nigeriano è in cima alla lista della società di De Laurentiis, per sostituire la probabile partenza di Milik. In linea di massima l’accordo per l’ingaggio c’è con la punta del Lille, adesso ci sarebbe da trovarla con i transalpini. Osimhen-Napoli, però non sono mai stati così vicini.

Fonte: foto gianlucadimarzo.com