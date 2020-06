SKY – Oggi atteso in città Osimhen con il suo agente, il Napoli prova lo scatto decisivo

In queste ore il Napoli è molto attivo sul mercato, soprattutto per il ruolo di centravanti, sembra che possa essere Osimhen. Il giocatore nigeriano e il suo agente sono attesi in città per parlare con il club azzurro, dove si proverà a chiudere in queste ore, Sarebbe il calciatore ideale per il dopo-Milik, alloggerà in città e visiterà Castel Volturno. Ore decisive per Osimhen, il Napoli ha messo la freccia. Vengono conferme anche da Giovanni Scotto, Carlo Alvino e nelle ore precedenti da Alfredo Pedullà.

Fonte: gianlucadimarzio.com