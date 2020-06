Serie A – Torino-Lazio: Sorpasso biancoceleste nella ripresa

Ore 19:30

Torino-Lazio 1-2 Belotti (T) rig. 5′, Immobile (L) 48′, Parolo (L) 73′

TORINO (3-5-2): Sirigu, Lyanco, N’Koulou, Bremer (Millico 80′), De Silvestri (Ansaldi 60′), Lukic (Djidji 80′), Rincon, Meite, Aina (Edera 71′), Verdi (Berenguer 59′), Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Adopo, Ansaldi, Berenguer, Djidji, Edera, Ghazoini, Greco, Millico, Izzo, Singo. Allenatore: Longo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric (D. Anderson 90′), Acerbi, Radu, Lazzari (Bastos 90′), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (Lukaku 60′), Caicedo (Correa 60′), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, D. Anderson, Armini, Correa, Cataldi, Falbo, Lukaku, Marusic, Bastos, Vavro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Immobile (L) 4′, Caicedo (L) 29′, Verdi (T) 45′, Lukaku (L) 74′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Passano appena 5 minuti e l’arbitro Massa assegna un penalty al Toro per un fallo di mano in area, dal dischetto prende la rincorsa Andrea Belotti che insacca l’1-0 granata. Al 23′ Immobile prova a riscattarsi con un missile dai 20 metri alto di un soffio, al 37′ ancora uno scatenato Immobile al tiro ma la conclusione del 17 laziale non centra il bersaglio. Nel finale di tempo Acerbi pareggia i conti ma l’arbitro annulla dopo un consulto col VAR così al duplice fischio tutti a riposo col Toro in vantaggio.

Secondo tempo. Nella ripresa Ciro Immobile riesce a vincere la sua personale sfida contro Sirigu siglando l’1-1 con una rasoiata nell’angolino dopo l’imbucata di Luis Alberto, al 65′ Correa cerca il vantaggio capitolino dall’interno dell’area ma un difensore granata lo ferma prima che possa calciare a botta sicura. Il forcing biancoceleste viene premiato al 73′ col sorpasso firmato Parolo che sfrutta un batti e ribatti e dal cuore dell’area segna dopo una leggera deviazione, nel finale non arriva la reazione granata così al triplice fischio la Lazio si porta a -1 dalla Juventus.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Juventus 69-Lazio 68-Inter 61-Atalanta 57-Roma 48-Napoli 45-Milan 42-Parma 39-Verona 39-Cagliari 38-Bologna 37-Sassuolo 34-Fiorentina 31-Torino 31-Udinese 28-Sampdoria 26-Genoa 26-Lecce 25-SPAL 18-Brescia 18