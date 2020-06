Rizzoli: “Fabbri? E’ difficilissimo giudicare dal campo, ma la dinamica…”

IL CASO

Tutto nasce dal rigore concesso alla Lazio da Michael Fabbri (siamo sempre lì: bravo bravo, ma ancora deve farlo vedere, al momento siamo ben sotto la sufficienza). Dinamica particolare, scaltro Caicedo che fa un movimento da attaccante, ingenuo Dragowski, contatto che arriva con l’attaccante già sbilanciato, impossibile per il VAR (Mazzoleni) intervenire, soprattutto davanti alla certezza del suo (ex) collega in campo. Rizzoli mette la ceralacca: «Se guardiamo la dinamica dal campo, c’è un portiere e un attaccante che vanno per conquistare la palla, chi la conquista è il primo e dopo c’è un impatto. E’ difficilissimo giudicare dal campo, ma penso che nessuna persona non avrebbe pensato al rigore, come dinamica si propende per il fischio».

Il designatore, arbitro delle finali di Mondiali, Champions ed Europa League, parlando a Radio Anch’io lo Sport su Radio1 Rai, chiarisce cosa sarebbe successo se in campo ci fosse stato qualcun altro: «Non tutti inizialmente hanno parlato di un qualcosa in senso opposto, molti hanno parlato di malizia dell’attaccante, ma dal campo il 99% degli arbitri avrebbe preso la stessa decisione», lui compreso, evidentemente.

TEMPO

Al centro delle polemiche, il protocollo, dunque, che ha impedito a Fabbri di andare al video per ilo caso Caicedo e a molti arbitri (e varisti) di nascondersi dietro le procedure dettate dall’Ifab. Rizzoli è sincero: «Sicuramente il protocollo va perfezionato. Il VAR è un progetto giovane, che c’è da tre anni, per migliorare bisogna sbagliare e fare esperienza».

Quanto a sbagliare, noi, possiamo dire la nostra…. a maggior ragione adesso, visto che la nuova tecnologia sbarcherà in serie B on line dalla prossima stagione. Una nota positiva, non solo perché eviterebbe errori e ingiustizie anche nel campionato cadetto, ma perché fornirebbe uno strumento in più per la crescita degli arbitri: «Aiuterebbe tantissimo a velocizzare l’esperienza, in Spagna hanno già cominciato – ha proseguito – E’ una palestra molto importante». Fonte: CdS