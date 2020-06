Prima offerta per Osimhen, il Napoli vuole Bernardeschi, ma “dipende” da Sarri

Chi pensa che il mercato del Napoli possa essere in tono minore, si sbaglia di grosso, anzi si cominciano ad intravedere le prime strategie. Ad esempio per l’attacco il nome in cima alla lista è Victor Osimhen del Lille, dov’è arrivata la prima offerta di 35 milioni. Dal club francese fanno trapelare che è ancora bassa per il valore e le prestazione della punta nigeriana. Il club azzurro tra l’altro deve ancora cedere Milik, visto che difficilmente deve ancora rinnovare. La Juventus è sempre in vantaggio sulle squadre estere, mentre i partenopei chiedono di Bernardeschi. L’ex della Fiorentina dovesse restare Sarri potrebbe partire, visto che non un titolare inamovibile, anche perchè il Napoli non vorrebbe le contropartite di difesa come Romero e Rugani.

Fonte: Il Mattino