Napoli-Roma, contatti per Under e con la “benedizione” di Totti

Il Napoli sa perfettamente che questi ultimi due mesi saranno gli ultimi di Callejon con la maglia azzurra, perciò ci si guarda intorno per prendere il suo posto. Un nome che piace e non poco a Giuntoli e Gattuso è Under della Roma. Ci sono stati i primi contatti tra i club, in primis con Morgan De Sanctis, in passato ha giocato con la maglia dei partenopei. De Laurentiis vorrebbe chiudere per 25 milioni, nelle prossime settimane se ne saprà di più. L’esterno offensivo turco ha un estimatore in più, la bandiera dei giallorossi Francesco Totti. “Diventerà un top-player”. Meglio di così per il Napoli e Under non poteva andare.

Fonte: Repubblica