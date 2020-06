[VIDEO] E’ rottura tra Setien e Messi: Chiari segnali di insofferenza dell’argentino

MESSI E IL MERCATO

La decisione di cedere il brasiliano alla Juve è stata mal digerita dal gruppo. Negli spogliatoi sarebbero volate parole grosse e i leader del gruppo avrebbero fatto sentire la propria voce contro un unico responsabile: Setién. C’è poi un altro lamento captato dalle telecamere durante il cooling break della sfida di Vigo. Un video mostra chiaramente l’indifferenza di Messi nei confronti del vice di Setién, Eder Sarabia, che avrebbe tentato invano di impartire disposizioni alla Pulce. L’argentino è sembrato ignorare sfacciatamente l’assistente di Setién mentre questi si dirigeva verso di lui prima d vedersi voltare le spalle non una ma ben due volte.

La spaccatura sembrerebbe dunque insanabile e non a caso la stampa spagnola nella giornata di ieri ha rilanciato prepotentemente la candidatura di Xavi come nuovo allenatore. «Io e il mio staff tecnico ci stiamo preparando per allenare il Barça. È il mio desiderio più grande», ha affermato l’ex centrocampista proprio 24 ore dopo il 2-2 di Vigo. Xavi doveva prendere già il posto di Valverde ma spuntò Setién. Adesso la turbolenta situazione nello spogliatoio catalano potrebbe spianare la strada all’icona blaugrana e chissà che questa polveriera non possa diventare un vantaggio per il Napoli, avversario del Barça nella gara di ritorno degli ottavi di Champions in programma ad agosto. Fonte: CdS