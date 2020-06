Mertens: Altra serata magica al San Paolo: Un goal e non solo

GLI SCHEMI

Nel 4-3-3 Mertens si trova a memoria, Sarri lo trasformò in centravanti e cominciò a segnare con una continuità impressionante. Gattuso lo ha rimesso in quella posizione e il belga ha ritrovato subito le sue giocate migliori, un protagonista assoluto del Napoli. Tornato titolare contro la Spal subito ha fatto la differenza, suo anche l’assist per il gol di Insigne, giocata annullata per la sua posizione di fuorigioco. Una prova di grande intensità ed applicazione, un’altra serata magica per Dries in maglia azzurra. Fonte: Il Mattino