Liga: Il Mallorca annienta il Celta, mentre il Siviglia sbanca il Butarque

Ore 19:30

Mallorca-Celta Vigo 5-1 Budimir (M) rig. 13′ 52′, Cucho (M) 27′, Pozo (M) 40′, Aspas (C) rig. 50′, Sevilla (M) 60′

Ore 21:00

Leganés-Siviglia 0-3 O. Torres (S) 23′ 35′, Munir (S) 82′

Mallorca-Celta Vigo. La sfida si sblocca al minuto 13 col calcio di rigore trasformato da Budimir, al 27′ arriva il raddoppio dei padroni di casa col missile di Cucho nell’angolino. Nel finale di tempo Pozo riceve palla da Kubo e dai 20 metri calcia a giro siglando il 3-0 chiudendo i primi 45 minuti. Nella seconda frazione dal dischetto Iago Aspas trasforma un calcio di rigore insaccando sotto al sette per il 3-1, al 52′ Budimir sigla la personale doppietta per il poker del Mallorca dopo essersi presentato solo davanti al portiere. Al 60′ Sevilla senza pensarci firma il pokerissimo con un tiro imparabile che bacia la parte interna del palo per il definitivo 5-1.

Leganés-Siviglia. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 23′ col bellissimo tiro da fuori di Oliver Torres che trafigge Cuellar, al 35′ arriva la doppietta di Torres con un altro missile a fil di palo per il 2-0 ospite. Nel finale di tempo non arriva la reazione dei pepineros così al duplice fischio Siviglia avanti di due reti. Nella ripresa Ocampos calcia al mancino a giro cercando l’angolo più lontano ma Cuellar in tuffo respinge, col passare dei minuti continua il forcing siviglista così all’82’ Munir El Haddadi dall’interno dell’area non perdona siglando il definitivo 3-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 71-Barcellona 69–Atletico Madrid 58-Siviglia 57-Getafe 52-Villarreal 51-Real Sociedad 47-Valencia 46-Athletic Bilbao 45-Granada 43-Osasuna 41-Levante 41-Betis 37-Valladolid 35-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 34-Mallorca 29-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri