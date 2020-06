La cura-Gattuso ha riaperto tutti i giochi. Ecco i punti nel girone di ritorno

Questa stagione è (ri)partita a gennaio, dopo una serie di (ulteriori) incidenti di percorso – le sconfitte con il Parma, quelle con la Lazio e con l’Inter – e dentro ci sono finite altre disavventure (ancora scivoloni al San Paolo, non più fattore campo, con due ko «sanguinosi» con Fiorentina e Lecce): poi Gattuso, ad un certo punto, ha scoperto l’antidoto a quella crisi, ha rimescolato il Napoli, gli ha conferito una stabilità tattica e l’ha liberato da tutti quei fantasmi che lo travolgevano.

La svolta avviene a San Siro, in Coppa Italia, ma matura prima del pareggio con il Barcellona, a Brescia, in un blitz che dà il via alla sequenza netta: cinque vittorie consecutive in campionato, fanno (elementare, Watson), quindici punti e tracciano un solco con quel periodo, rimasto alle spalle.

C’è una classifica parziale che dà un senso, adesso: il Napoli sarebbe alle spalle dell’Atalanta e della Lazio, e con la Juve, se tutto fosse cominciato proprio quando sembrava fosse finita.

Fonte: CdS