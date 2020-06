«Il rigore concesso alla Lazio? Il calcio non è una scienza esatta – sottolinea Rizzoli – Se guardiamo la dinamica dellazione era difficilissimo dal campo vedere qualcosa di diverso nella dinamica dellazione con il contatto tra Caicedo e Dragowski. Cè stata malizia dellattaccante, il 99% degli arbitri avrebbe dato quel rigore».

Sulla Var a chiamata è intervenuto il designatore Rizzoli che spiega che «può essere una considerazione. È una scelta fatta dallente (lIfab, ndr) che gestisce regole e protocollo. Non avrei nulla di ostativo però dobbiamo tenere in considerazione che siamo allinterno competizione europea e mondiale e le regole devono essere uguali ma a momento non è un argomento in discussione.

Intanto oggi torna in campo la A con la sfida scudetto a distanza: Torino-Lazio alle 19.30 e Genoa-Juventus alle 21.45. E proprio in casa bianconera una importante novità: Gigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus prolungandolo fino al 2021. Per entrambi è arrivata la firma per un’altra stagione in bianconero. «Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Bianconeri da sempre. Per sempre», si legge sul comunicato ufficiale del club. Fonte: Il Mattino